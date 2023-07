Wimbledon 2023 | programma | orari e ordine di gioco domenica 9 luglio con Sinner

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilcon glie l’didicon protagonista Jannik. L’azzurro sarà impegnato sul Campo 1 contro Galan, al termine della sfida tra Pegula e Tsurenko. Sul Centrale, invece, si parte con il big match Rublev-Bublik, seguito dalle sfide che vedranno protagoniste Iga Swiatek e Novak Djokovic. Di seguito ecco allora lazione completa su tutti i campi di oggi. CENTRE COURT ore 14.30 – (7) Rublev vs (23) Bublik a seguire – (1) Swiatek vs (14) Bencic a seguire – (19) Hurkacz vs (2) Djokovic CAMPO 1 ore 14 – (4) Pegula vs Tsurenko a seguire – (8)vs Galan a seguire – (19) Azarenka vs Svitolina CAMPO 2 ore 12 – Vondrousova vs (32) ...

Sinner accede agli ottavi: battuto Halys in 4 set Ora sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo Matteo Berrettini batte il tedesco Alex Zverev nel terzo turno die si qualifica per gli ottavi di finale del tabellone del ...(LONDRA) - Matteo Berrettini vince ancora, batte Zverev in tre set (6 - 3, 7 - 6, 7 - 6) e si qualifica agli ottavi di finale dove incontrerà il numero uno al mondo Carlos Alcaraz .

Sinner-Galan, Wimbledon 2023: quando si gioca, programma, orario d'inizio, tv e streaming OA Sport

LIVE Zverev-Berrettini: guarda lo Streaming GRATIS di Wimbledon in Diretta ZVEREV-BERRETTINI STREAMING GRATIS – Nella giornata di oggi 8 luglio si delineerà il quadro completo degli ottavi di finale ..."E' incredibile, non pensavo potesse succedere, deve essere qualcosa di speciale che c'è qui in questo posto". Così Matteo Berrettini, subito dopo aver battuto Alexander Zverev in un match del terzo t ...