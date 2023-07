Wimbledon 2023 | Matteo Berrettini torna a far sognare l’Italia! Trafigge Zverev e trova Alcaraz agli ottavi!

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Una vittoria da campione. Lo si era dato per finito e invece…vuol continuare il sogno ae la magia del Tempio del tennis gli ha regalato energie insospettabili. I fantasmi di mesi di sofferenze, dissolti dal peso dei suoi colpi e dalla capacità di variare lo spartito con palle corte e slice di rovescio a radere l’erba dei Championships. In questo modoha sconfitto il tedesco Alexanderin tre set, con il punteggio di 6-3 7-6 (4) 7-6 (5), dando seguito al suo sogno. Una prestazione di pregevolissima fattura per il nostro portacolori, in grado di conquistare la seconda vittoria in sei match disputati contro il teutonico, nel terzo turno di. Per la terza volta in carriera, il romano approdaottavi di finale dello ...