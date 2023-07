Wimbledon 2023 | Holger Rune salva due-match point | Medvedev e Tsitsipas agli ottavi di finale

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Signore e signori anche il day-6 aè entrato a far parte dell’album dei ricordi. La pioggia, anche oggi, un po’ le uova nel paniere le ha rotteorganizzatori e infatti la sfida tra Frances Tiafoe (n.10 del mondo) e Grigor Dimitrov (n.24 del ranking) è stata interrotta, sullo score di 6-2 6-3 1-2 in favore del bulgaro. Una giornata in cui si è venuto a creare l’accoppiamento neglidiche noi italiani un po’ speravamo tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz. Il romano ha dato seguito al magic moment e sconfitto per 6-3 7-6 (4) 7-6 (5) il tedesco Alexander Zverev (n.21 ATP); Alcaraz è stato costrettostraordinari, invece, dal coriaceo cileno Nicolas Jarry (n.28 del mondo). Quasi quattro ore di gioco per Carlitos e un quinto set che poteva prefigurarsi. Bravissimo l’iberico ...