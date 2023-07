Wimbledon 2023 | Berrettini ritrova Zverev | dalle Finals all’erba inglese per ritornare grandi

(Di sabato 8 luglio 2023) Sono passati quasi due anni da quel 14 novembre 2021, il giorno in cui l’ultima volta si sono incontrati Alexandere Matteo. All’epoca, il tedesco era numero 3 al mondo mentre Matteo occupava la settima posizione del ranking ATP. Il teatro dello scontro fu il Pala Alpitour di Torino, era il round robin delle Nitto ATP. È stato un incontro mutilo, perchési è ritirato poco dopo l’inizio del secondo set a causa di un infortunio, consentendo poi a Jannik Sinner di disputare l’ultimo incontro di quel girone. Era solo l’inizio di una lunga serie di infortuni che hanno vessato il campione romano nel 2022 e in questo. Purtroppo, da quella partita, il percorso non è stato semplice neppure per, fermo per oltre sei mesi dopo un tremendo infortunio ...

Matteo Berrettini avrà l'onore di giocare sul campo n. 1 l'attesa sfida di terzo turno acon il tedesco Alexander Zverev , testa di serie n. 19, che lo precede in classifica di 17 posizioni (21 contro 38). Appuntamento alle 18.30 circa visto che sarà il terzo match dopo Medvedev ...... per lui è solo la quarta presenza in tabellone adove, a parte la storica finale del ...TABELLONE SINGOLARE MASCHILE TABELLONE DOPPIO MASCHILE TABELLONE QUALIFICAZIONI MASCHILI 8 luglio... rifà capolino nei quartieri alti acon gli ottavi contro l'abbordabile Safiullin. Un'... 8 luglio

Wimbledon 2023, oggi Berrettini-Zverev in campo: orari TV e dove vedere in diretta le partite di tennis Sport Fanpage

Si ferma al terzo turno l'avventura di Elisabetta Cocciaretto nel torneo di Wimbledon. E' stata superata per 6/4,6/0 dall'americana Jessica Pegula. Nonostante la sconfitta, la tennista marchigiana h ...Da martedì sta scendendo in campo tutti i giorni: causa pioggia, ce ne sono voluti tre solo per completare il derby azzurro d’esordio, poi venerdì ...