Wimbledon 2023 | Berrettini è tornato | emozioni sul campo 1 | Zverev sconfitto in tre set Ottavi con Alcaraz

(Di sabato 8 luglio 2023) Matteo. E compie un capolavoro. E lo fa a, su uno dei campi più importanti del mondo: batte in tre set Alexander6-3 7-6(4) 7-6(5) e vola aglidi finale dove lunedì affronterà il numero uno del Mondo, lo spagnolo Carlos. Due ore e venti minuti di partita straordinaria. Concentrato al servizio, pungente da fondoe concreto nei momenti giusti. Solo applausi per lui. PROGRAMMA E COPERTURA TABELLONE MONTEPREMI PRIMO SET – Partenza un po’ contratta per Matteo che nel primo game dell’incontro rischia di perdere il suo primo turno di servizio dell’intero torneo. Commette un doppio fallo sul 30-30, ma la sua arma migliore non lo tradisce nel momento del bisogno e il game se lo aggiudica lui ai vantaggi. Gioco ...

Matteo d'annata, ma, quest'anno ancora di più, resta dannata per il meteo. Si gioca, non si gioca più: il claim torna d'attualità anche nella sfida tra Berrettini e Zverev . Il tempo di un ...Il tedesco non ha mai superato gli ottavi di finale di, ma tra i due ci sono cinque precedenti di cui quattro a favore di Zverev, che tra le altre cose ha in comune con Matteo un aspetto ...Tennis News Novak Djokovic Continua senza sosta la corsa di Novak Djokovic alla conquista dell'edizionedi. Il serbo va a caccia del suo 24esimo slam in carriera, l'ottavo sull'erba dei Championships, che gli consentirebbe di staccare ancora Rafa Nadal in testa alla classifica dei ...

Sinner-Galan, Wimbledon 2023: quando si gioca, programma, orario d'inizio, tv e streaming OA Sport

Altra grande prova di Matteo Berrettini che continua il suo percorso al torneo di Wimbledon, Slam in corso sull'erba londinese. Il tennista romano si è imposto per 3-0 sul tedesco Alexander Zverev, 19 ...Berrettini ha vinto la partita dei sedicesimi di finale di Wimbledon contro Zverev e ora giocherà contro Alcaraz ...