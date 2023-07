Wimbledon 2023 | Berrettini batte Zverev e va agli ottavi di finale

(Di sabato 8 luglio 2023) Il romano elimina il n. 19 del seeding con lo score di 6-3, 7-6, 7-6. Ora sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo Matteoil tedesco Alexnel terzo turno die si qualifica per glididel tabellone del singolare maschile, dove sfiderà lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 1 del mondo. Il romano supera, testa di serie numero 19, per 6-3, 7-6 (7-4), 7-6 (7-5) in 2h27’.gioca un primo set estremamente solido. Concede e annulla una sola palla break, sfrutta nell’ottavo game la chance di strappare il servizio all’avversario, che pure piazza quasi l’80% di prime palle, e si prende la frazione per 6-3. Il secondo set scivola via all’insegna dell’equilibrio, con ...

Matteo sta sfoderando uno sguardo che ha poco in comune con quello disarmato e dolente di quel pomeriggio torinese in cui si infortuno' agli addominali, proprio contro Zverev alle Atp ...... è anche uno dei volti più noti a: "Onestamente non sono sorpreso perché conosco le mie ... 8 lugliovedi anche, Sinner accede agli ottavi: battuto Halys in 4 set FOTOGALLERY Continua gallery %s Foto rimanenti Sport, non solo tennis: caccia ai vip sugli spalti. FOTO Il più ...

Impiega quattro ore di gioco per sconfiggere Nicolas Jarry ma alla fine Carlos Alcaraz è per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale del torneo di Wimbledon. La testa di serie numero uno, co ...Carlos Alcaraz approda agli ottavi di finale di Wimbledon superando l’insidioso cileno Nicolas Jarry in quattro set (6-3 6-7 6-3 7-5 lo score) ma ...