Wimbledon 2023 | Alcaraz la spunta dopo 4 ore su Jarry Bene Medvedev e Tsitsipas

(Di sabato 8 luglio 2023) Impiega quattro ore di gioco per sconfiggere Nicolasma alla fine Carlosè per il secondo anno consecutivo agli ottavi di finale del torneo di. La testa di serie numero uno, come prevedibile, non ha vita facile sul Centre Court, contro un tennista abile su tutte le superfici e senza dubbio tra i più in forma di questi primi sei mesi di stagione. Il gigante cileno con il suo servizio ha creato non pochi grattacapi allo spagnolo, che ad un certo punto si è trovato non troppo lontano da un potenziale quinto set tutto da giocare., sotto due set a uno, nel quarto si è infatti trovato 3-0 e 15-40 in risposta prima di subire la rimonta dello spagnolo, come sempre formidabile nei punti che contano di più. Ristabilità la parità, un altro break nell’undicesimo game consentiva poi ad ...