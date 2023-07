Weekend caldo e assolato | temperature in aumento

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) Le previsioni meteo per questosono a cura del Centro Meteorologico Lombardo e redatte da Tommaso Grieco. ANALISI SINOTTICA Il passaggio di deboli impulsi instabili pilotati dal centro depressionario presente sul Nord Europa lambiscono i settori Alpini e Prealpini, favorendo note d’instabilità. Dalla giornata odierna una decisa rimonta anticiclonica di matrice sub-tropicale porrà le basi per una fase assolata e calda, conin costante. Sabato 8 luglio 2023 Tempo Previsto: Condizioni iniziali di cielo nuvoloso specie sui settori Occidentali della regione dove non sono esclusi tra la notte e il primo mattino rovesci e temporali anche nelle aree di alta pianura; altrove cielo generalmente poco nuvoloso o irregolarmente nuvoloso con scarse possibilità di fenomeni associati.: minime in ...