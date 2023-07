(Di sabato 8 luglio 2023)sale al comando al termine della FP3 della 6h di, quinto atto del FIA World Endurance Championship. La vettura #93 di Paul Di Resta/Mikkel Jensen/Jean-Éric Vergne prende il controllo della graduatoria generale dopo aver battuto di soli 45 millesimi il riferimento di Nicklas Nielsen/Miguel Molina/Antonio Fuoco (AF Corse #50). La9X8 #94 e la499P #51 inseguono nell’ordine davanti a Cadillac Racing che al momento si conferma come la più performante LMDh presente in pista. Attualmente restano leggermente lontane le Porsche, presente con ben quattro unità in scena se consideriamo la presenza963 private di Hertz JOTA e di Proton Competition. Lavoro specifico in FP3 per Toyota. I nipponici sono stati diverso tempo in pit lane al fine di ...

WEC, FP3 6h Monza: Peugeot precede Ferrari in attesa delle qualifiche OA Sport

Francesco Gritti | Il World Endurance Championship torna in pista un mese dopo i fatti di Le Mans. La serie di durata si sposta all’Autodromo Nazionale Monza ...Peugeot set the pace in an FIA World Endurance Championship practice session for the first time this season as Jean-Eric Vergne beat Ferrari’s Antonio Fuoco by 0.045 seconds. The No. 93 Peugeot 9X8 ...