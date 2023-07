WEC | 6h Monza qualifiche | Toyota in pole su Ferrari per 17 millesimi

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Kamui Kobayashi ha ottenuto la-position per la 6h di, quinto evento del FIA World Endurance Championship. Il #7 disvetta per soli 17su Antonio Fuoco (#50), una bellissima battaglia contro il cronometro a meno di un mese dal duello in quel di Le Mans. L’ex pilota di F1 beffa la 499P in casa, il neozelandese Brendon Hartley (#8) si colloca in terza posizione davanti al francese Jean-Éric Vergne (Peugeot TotalEnergies #93) ed al britannico Alex Lynn (Cadillac Racing #2). Segue Antonio Giovinazzi (#51), leggermente inferiori ai rivali nei minuti decisivi. Nuovamente in difficoltà le Porsche con le auto ufficiali e le due private di JOTA e Proton Competition leggermente indietro rispetto alla concorrenza. La pista ...