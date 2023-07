Volotea | per Natale il nuovo collegamento Napoli-Bordeaux

(Di sabato 8 luglio 2023), la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a consolidare la sua presenza ae annuncia un’importante novità: a partire dal prossimo 20 dicembre decollerà da Capodichino ilvolo alla volta di. Il, operato in esclusiva da, avrà 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e domenica. Con l’annuncio della nuova rotta, salgono a 22 le destinazioni servite dal vettore in partenza dall’aeroporto di, 14 internazionali e 8 domestiche. Grazie alvolo, i passeggeri in partenza dapotranno raggiungere comodamente il sud-ovest della Francia per una vacanza alla scoperta di, città famosa in tutto il mondo per i suoi rinomati ...

Il collegamento, operato in esclusiva da, avrà 2 frequenze settimanali, ogni mercoledì e ... i passeggeri in partenza da Napoli potranno raggiungere comodamente il sud - ovest della Francia...... con grande facilità e in totale comfort, la Campaniavisitare Napoli e ammirare il suo ... International Market Director di- . Ci auguriamo che, grazie ai nostri voli diretti e ai prezzi ...... con grande facilità e in totale comfort, la Campaniavisitare Napoli e ammirare il suo ... International Market Director di- . Ci auguriamo che, grazie ai nostri voli diretti e ai prezzi ...

Volotea lancia una nuova rotta da Napoli a Bordeaux NapoliToday

Volotea, la compagnia aerea low-cost delle piccole e medie città europee, continua a consolidare la sua presenza a Napoli e annuncia oggi un'importante novità: a partire dal prossimo 20 dicembre decol ...I prezzi dei biglietti aerei sono alle stelle e il governo Meloni, con il ministro delle Imprese Adolfo Urso in campo, vuole provare a fare pressing sulle compagnie per abbassarli. In ogni caso ...