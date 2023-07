Volley | l’Italia infila la seconda vittoria ai Mondiali Under 21 | Bovolenta show | Egitto travolto

domina contro' Egitto nella seconda giornata dei Mondiali Under 21 di. Vittoria agevole per gli azzurri che si sbarazzano in tre set, 25 - 18 25 - 16 25 - 12, della ben più debole ...Siamo arrivate quarte in tutta, un risultato incredibile. ...di aver rappresentato la nostra Regione e la Cuneo Granda. ... Questa esperienza ci ha insegnato'importanza del gruppo e che ...Soprattutto perché'abbiamo incontrata durante la preparazione a ...che a inizio carriera passò tra le fila anche ell Club. ... Collemarino - Chions Fiume1 - 3 (14 - 25, 25 - 18, 12 - 25,...

Volley, l'Italia strapazza la Slovenia in Nations League e vola alle Final Eight! Romanò, Michieletto e Lavia in doppia OA Sport