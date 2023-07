Volley | Fefé De Giorgi | “Rinaldi decisivo | esiste una sola Nazionale Final Eight di alto livello”

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) L’Italia ha sconfitto il Giappone per 3-1 (29-2; 28-26; 23-25; 25-20) nella Nations League dimaschile, concludendo in bellezza la fase preliminare. I Campioni del Mondo hanno infilato la quarta vittoria consecutiva a Pasay City (Filippine) e hanno conquistato il nono successo stagionale nel prestigioso torneo interitinerante. La nostrasi è issata provvisoriamente al secondo posto in classifica generale (9 vittorie, 26 punti), ma per conoscere il suo piazzamentoe deve attendere gli esiti delle altre partite che andranno in scena nel corso di questo fine settimana. Il CTDeha analizzato la prestazione attraverso i canali federali: “È stata una partita tosta, loro non a caso hanno vinto tutte le partite, il Giappone è una squadra con un ...