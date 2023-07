VNL maschile 2023 | l’Italia vince ancora | sconfitto 3-1 il Giappone

Leggi su sportface

(Di sabato 8 luglio 2023) Quarta vittoria consecutiva per, che nella partita valevole per la Week 3 della fase preliminare della Volleyball Nations League (VNL)supera ilcon il punteggio di 3-1 (29-27, 28-26, 23-25, 25-20). Capolavoro degli uomini di Fefé De Giorgi, che vincono anche l’ultima sfida di questa settimana, l’ultima prima delle Finals e soprattutto infliggono la prima sconfitta alla formazione nipponica, che prima di questo match avevo vinto tutti e 10 quelli giocati in precedenza. Successo molto importante per, trascinata da Lavia e Romanò (e da un magnifico Galassi nel finale), che ottiene altri punti importanti e si porta temporaneamente in seconda posizione. Non poteva esserci un modo migliore per congedarsi dalla Mall of Asia Arena di Pasay City, nelle ...