Vite al limite | stasera la storia di Geno Dacunto e Nico Martone

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 8 luglio 2023) Il giorno 23 marzo 2023 su Real Time (canale 31 del digitale terrestre) è andata in onda in prima tv la prima puntata della stagione 11 dialcon protagonistae il cugino. Il dottor Nowsaradan in questo caso si è trovato di fronte al caso di due cugini che si supportano a vicenda dopo aver sofferto per anni di una patologia familiare, l’obesità.ironicamente si è anche diplomato alla scuola di cucina ma non può diventare chef per via del peso.al, i due protagonisti, hanno entrambi 30 anni, vivono a New Haven, Connecticut, e all’inizio del loro percorso pesano rispettivamente 310 e 195 ...