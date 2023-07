Vitalizi agli ex senatori | ripristinato l’assegno Lega e Fdi votano contro e il Pd si astiene | ma Conte attacca il governo

(Di sabato 8 luglio 2023) Ilo retroattivo degli exè statodal Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, dopo che la Corte Costituzionale aveva sancito che diritti acquisiti, tipo le pensioni, non possono essere toccati. Al massimo ci può essere un prelievo sotto forma di contributo di solidarietà per tre anni

...libera del consiglio di garanzia del Senato a una delibera che prevede il ripristino dei... Il consiglio nazionale di Forza Italia 'ha affidato ad Antonio Tajani eorgani dirigenti ...' Il Governo dei privilegiati ha sferrato l'ennesimo schiaffoitaliani. Con il ripristino deiper i senatori delle passate legislature, da parte del Consiglio di Garanzia del Senato in cui non è presente nessun 5 Stelle, la maggioranza perde anche ......l'effetto di portare il risparmio del Senato dal 35 per cento all'8 per cento del monte, ... Ecco "cosa c'è sotto la maschera dei patrioti: nulla per cittadini, solo favoriamici di palazzo"...

Stop al taglio dei vitalizi per gli ex senatori, Conte all'attacco ... Open

Il vitalizio retroattivo degli ex senatori è stato ripristinato dal Consiglio di garanzia di Palazzo Madama, dopo che la Corte Costituzionale aveva sancito che diritti acquisiti, tipo le pensioni, ...Il Senato ha deciso di fermare il taglio dei vitalizi imposto nel 2018. Una misura che prevedeva che l'assegno fosse calcolato con il metodo contributivo (quanto ...