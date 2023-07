“Visione” di Denia Mazzola per l’Estate di Bergamo Capitale della Cultura

Leggi su bergamonews

(Di sabato 8 luglio 2023) Dopo il grande successo riportato a Milano con l’esecuzione con orchestra de “La veglia” di Arrigo Pedrollo (già presentata in anteprima in Sala Piatti alo scorso aprile) le attività musicali dell’Associazione Ab Harmoniae Onlus, connon si arrestano ma scelgono, a far loro da cornice, luoghi ameni e campestri, come la magnifica vallata di Astino. Sarà proprio nello storico e imponente Complesso Monumentale di Astino cheGavazzeni programma, in collaborazione con la Congregazione di Misericordia Maggiore die Serate Musicali di Milano, per il prossimo sabato 8 luglio, alle 18.30, l’interessante percorso liederistico dedicato al Novecento italiano. Con il titolo “”- che occhieggia agli arabescheggianti stili dell’Art Nouveau e post ...