Violento incidente in tangenziale | auto si ribalta e vola fuori strada | due morti giovanissimi

(Di sabato 8 luglio 2023) Un gravele è avvenuto poco fa a Foggia, sullastatale 673 "di Foggia", nel pomeriggio di oggi sabato 8 luglio 2023. Come riporta FoggiaToday, non sono ancora chiare le cause per cui due veicoli, una Opel Corsa e una Alfa Romeo, con a bordo rispettivamente 4 e 2...

Tempo di Lettura: 1 minuto Nella mattinata odierna nel comune di Agropoli, in via del Piaggese, si è verificato unstradale che ha visto coinvolta un'auto. Il conducente per cause ancora da chiarire avrebbe perso il controllo del veicolo finendo per ribaltarsi lungo la carreggiata. Dalle prime ......uscita da un supermercato a Madignano nel Cremasco si è trasformato in un pericolosoche ... Il brusco impatto è statocreando un'esplosione di metallo e confusione. Sembra che la ...L'esatta dinamica dello scontro è al vaglio della polizia stradale, sul posto per i rilievi, ma secondo quanto trapelato pare che l'sia frutto di un tamponamento. Immediatamente sono ...

Violento scontro tra due auto a San Secondo: un ferito grave ParmaToday

È di due morti e quattro feriti il drammatico bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Tangenziale di Foggia.Feriti lievemente altri due giovani. Da chiarire l’esatta dinamica dello schianto, avvenuto alla rotonda di via Monte Bianco ...