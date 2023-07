Vigilanza Rai | audizione del ministro Abodi

(Di sabato 8 luglio 2023) ROMA – Martedì 11 luglio alle ore 20, presso l’Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e ladei servizi radiotelevisivi svolge l’del direttore di Rai News, Paolo Petrecca. Mercoledì 12, alle ore 20, l’del presidente del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e del Segretario dell’Unione sindacale giornalisti Rai, Daniele Macheda. Giovedì 13, alle ore 8.30, l’delper lo Sport e i Giovani, Andrea(foto). Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv. L'articolo L'Opinionista.

Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato daNews 24, parlando del rogo ... cioè unanotturna. 'Il bando era aperto da tempo - ha confermato Sala - e non è un mistero ...Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistato daNews 24, parlando del rogo ... cioè unanotturna. "Il bando era aperto da tempo - ha confermato Sala - e non è un mistero ...... lo dichiara Adriano Bordignon, presidente del Forum nazionale delle associazioni familiari, intervenuto stamani all'audizione in Commissione. 'Ci auguriamo che il prossimo Contratto di ...

Archivio delle notizie - Audizioni in Commissione Vigilanza Rai Senato

ROMA - Martedì 11 luglio alle ore 20, presso l'Aula del II piano di Palazzo San Macuto, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la ..."Se ci saranno responsabilità chi ha sbagliato, compreso il Comune, dovrà pagare. Rimanendo il fatto che purtroppo sei persone sono morte". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervistat ...