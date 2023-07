VIDEO Mark Cavendish | caduta e ritiro al Tour de France | clavicola rotta

Leggi su oasport

(Di sabato 8 luglio 2023) Fine della corsa per. Il corridore in forza alla Astana Qazaqstan ha dovuto salutare ilDe2023 dopo essere caduto durante l’ottava tappa causandosi la rottura di una. Precisamente l’incidente è accaduto a 60 km dall’arrivo previsto in quel di Limoges. A causare laè stato un restringimento. L’atleta, che aveva chiusa al secondo posto la tappa precedente, non è riuscito a riprendere la gara, venendo dunque trasportato dall’ambulanza in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Unche lascia dunque l’amaro in bocca, in quanto lo stessoha dichiarato in precedenza di stare disputando l’ultimodella sua carriera. Non andrà in porto dunque il grande obiettivo del ...