Viaggio nella factory di AlphaTauri

Leggi su gqitalia

(Di sabato 8 luglio 2023) «In tanti sono stati qua a mangiare i cappelletti». Siamo a Faenza, nel cuore dell’Emilia, dove anni fa sono passati anche due futuri campioni del mondo come Sebastian Vettel e Max Verstappen. Nelle parole di Luca Zama, ingegnere che in questa fabbrica ci ha passato una vita, c’è tutto l’orgoglio di sentirsi faentini, di essere stati Minardi ben prima del passaggio sotto il cappello della Red Bull, prima come Toro Rosso e adesso come, in attesa del prossimo cambio di nome che avverrà tra non molto. Perché entraredivuole dire fare unalle radici della regione dei motori, dove passione e amore per olio e carburatori si fondono con la competenza e la tecnologia più estrema di un mondo che corre veloce come quello della Formula 1. Yuki Tsunoda ...