Viaggi nel Mediterraneo | 5 destinazioni dove andare almeno una volta nella vita

(Di sabato 8 luglio 2023) L'8 luglio è la Giornata internazionale del Mar. Ecco cinque luoghi tra Italia, Corsica, Spagna, Malta e Slovenia da visitare per cinque motivi diversi. Buone vacanze!

... "terreno di un ragazzo, Tiziano, che mi aveva ospitato durante il mio viaggio". Carola non s'arresta, la sua testa è un continuo macinare idee. Da tempo guida avventurosa deiorganizzati ...Neipiù lunghi, su prescrizione del pediatra, si può somministrare un farmaco specifico ma "... Per le vacanze al mare, la tipica paura dei genitori è l'incontro con meduse e tracine :...Peraltro, nella letteratura c'è un precedente illustre:XVIII l'Irlandese Swift, l'autore deidi Gulliver , scriveva la sua Modesta proposta , un pamphlet ironico in cui proponeva ai ...

10 serie televisive da vedere se ami i viaggi nel tempo. FOTO Sky Tg24

Barche di ferro in mezzo al mare che a malapena riescono a stare a galla. Quello che per molti sarebbe un incubo, o un film dell’orrore, è la cruda realtà con cui molti dei migranti hanno dovuto fare ...RIETI - Gli appuntamenti del fine settimana in tutto il Reatino. Ultime proiezioni, a parco San Paolo, a Poggio Mirteto, dove questa sera si chiude la 32esima rassegna “Grande ...