Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 19 | 30

(Di sabato 8 luglio 2023)DEL 8 LUGLIO ORE 19.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN PRIMO PIANO UN AGGOIRNAMENTO SULLA VIA DEL MARE, E’ STATO RIMOSSO L’INCIDENTE CHE AVEVA PROVOCATO LA CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA OSTIA ANTICA E ACILIA; LA STRADA E’ DUNQUE APERTA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO IN ESTERNA TRA PONTINA E APPIA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA CASTELNO A CASTEL DI DECIMA VERSO. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI RALLENTA SULL’AURELIA ALL’ALTEZZA DI SANTA MARINELLA NEI DUE SENSI. INFINE, SULLA LINEA ...