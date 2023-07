Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)DEL 8 LUGLIO ORE 18.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAIN APERTURA ANCORA LA VIA DEL MARE, A CAUSA DI UN INCIDENTE PERMANE LA CHIUSURA DEL TRATTO COMPRESO TRA OSTIA ANTICA E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANDIAMO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, SI SONO FORMATE CODE PER TRAFFICO IN INTERNA TRA TUSCOLANA E APPIA. FILE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO. SULLA PONTINA CODE A TRATTI DA POMEZIA A CASTEL DI DECIMA VERSO. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. GLI EVENTI NELLA CAPITALE QUESTA SERA ALLO STADIO OLIMPICO SECONDA SERATA DEL CONCERTO DEL CANTANTE ULTIMO, CON INIZIO ALLE ORE 21:00. COME DI CONSUETO ATTIVA UNA TEMPORANEA DISCIPLINA DI ...