Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 17 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)DEL 8 LUGLIO ORE 17.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA VIA DEL MARE, LA STRADA E’ ANCORA CHIUSA AL TRAFFICO CAUSA DI UN INCIDEETE TRA OSTIA ANTICA E ACILIA IN ENTRAMBI I SENSI DI MARCIA. ANDIAMO IN VIA DI PRATICA, PERMANGONO DISAGI A CAUSA UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASTELNO, CODE SEMPRE NEI DUE SENSI DI MARCIA. SULLA LITORANEA TRAFFICO INTENSO E RALLENTATO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. GLI EVENTI NELLA CAPITALE INIZA OGGI FINO AL 19 LUGLIO LA SECONDA FASE DELL’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DELLA FORMULA E, SARANNO INTERESSATE ALCUNE VIE DEL QUARTIERE EUR, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ZONA. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL NOSTRO SITO INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT RESTIAMO NELLA CAPITALE QUESTA ...