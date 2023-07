Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023)DEL 8 LUGLIO ORE 15.20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASITUAZIONE TUTTO SOMMATA TRANQUILLA IN QUESTE ORE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON VENGONO SEGNALATE PARTICOLARI CRITICITÀ. UNICI DISAGI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA VIA DEL MARE: NEL PRIMO CASO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO A24-TERAMO IN CARREGGIATA INTERNA; TUTTAVIA, L’INCIDENTE E’ IN VIA DI RISOLUZIONE. MENTRE SULLA VIA DEL MARE CI SONO CODE SEMPRE PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI DRAGONA IN ENTRAMBI I SENSI. GLI EVENTI NELLA CAPITALE INIZA OGGI FINO AL 19 LUGLIO LA SECONDA FASE DELL’ALLESTIMENTO DEL CIRCUITO DELLA FORMULA E, SARANNO INTERESSATE ALCUNE VIE DEL QUARTIERE EUR, CON CONSEGUENTE DEVIAZIONI DELLE LINEE BUS DI ZONA. PER MAGGIORI DETTAGLI VISITARE IL ...