Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 8 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità in servizio dellaIniziamo dalla tangenziale est di un incidente causa delle code da via dei Monti Tiburtini al tratto Urbano dellaTeramo in via azione di San Giovanni il sinistro causa ripercussioni per difficoltà dimissioni e sullo stesso tratto urbano con a partire da Portonaccio spostiamoci sulla raccordo anulare Dove è stato rimosso l’incidente avvenuto in precedenza al momento non ci sono disagi alladovuti all’incidente proseguendo sulla massimiliamo codiber traffico della Tuscolana all’appia rimosso Anche l’incidente sull’Aurelia il traffico è regolare proseguendo sulla vla troviamo delle code a tratti da Torre in Pietra a Palidoro in direzione di Civitavecchia cos’è atti anche sulla Pontina da raccordo a via di Pratica in ...