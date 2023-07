Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare dove sta sull’incidente avvenuto in precedenza permangono lievi code dal Ostiense alla Pontina in esterna pertanto in esterna Se glieli hanno delle code per un incidente dalla Laurentina all’ardeatina sempre d’accordo ma interna segnaliamo delle code dalla via Mazzonisud all’appia è all’altezza della Flaminia Boh stiamoci sull’Aurelia Dopo un incidente è la causa delle code dal raccordo a via di Casale Ludo in direzione Civitavecchia sullaTarquinia sono presenti code per traffico all’altezza di Palidoro verso Civitavecchia cos’è anche sulla Pontina da raccordo abbia didattica in direzione Pomezia su via Litoranea glieli amo lunghi incolonnamenti da Colle Romito a Capocotta nelle due direzioni ...