Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 11 | 30

(Di sabato 8 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare dove vai ma li chiude a causa dell’incidente avvenuto in precedenza dallaFiumicino alla Pontina in esterna sempre sul raccordo Ma in esterna segnaliamo code per traffico dalla zia Mazzonesud all’appia e l’altezza della Flaminia spostiamoci sullaNapoli si segnalano code dal bivio con la diramazioneSud a Valmontone in direzione Napoli così anche sulla Pontina dal raccordo a via di Prato già in direzione Pomezia rimanendo a Pomezia troviamo delle code per traffico su via Laurentina da via Campobello a via di Pratica nei due sensi di marcia infine su via Litoranea segnaliamo lunghe da Colle Romito a Tor Paterno nelle due direzioni ricordiamo che nella ...