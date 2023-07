Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellainiziamo dal raccordo anulare dove un incidente è la causa delle code dalla via Ostiense alla Pontina in eterna sempre sul raccordo ma in interna segnaliamo code per traffico dalla diramazioneSud all’appia sulla diramazioneSud mosso il veicolo in panne segnalato in precedenza al momento non ci sono disagi allasulla Pontina code per traffico dalla raccordo a via di Pratica in direzione Pomezia spostiamoci a Pomezia Dove troviamo delle code per traffico su via Laurentina da via Campobello a via di Pratica nei due sensi di marcia infine sulla litoranea segnaliamo code a tratti da Ardea Tor Paterno nelle direzioni ricordiamo che nella capitale inizia da oggi fino al 19 luglio La seconda fase ...