Viabilità Roma Regione Lazio del 08-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 8 luglio 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaIniziamo dalla diramazioneSud vi troviamo un veicolo in panne tra San Cesareo e il bivio con laNapoli al momento non ci sono disagi allasullaNapoli rimossi i due veicoli in panni segnalati in precedenza il traffico regolare spostiamoci sul Raccordo Anulare interna si segnalano code per traffico dalla diramazionesud all’appia è più avanti dalla Laurentina alla Pontina sulla Pontina code e traffico da Lecco a via di Pratica in direzione di Pomezia chiude anche su via Cristoforo Colombo all’altezza di Vitinia in direzione Ostia su via Litoranea contatti da Ardea a Capocotta nelle direzioni infine gli eventi nella capitale Inizio oggi fino al 19 luglio ...