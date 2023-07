Via Monticello Volpone | presto il rifacimento della strada Nuzzo | “Restituiremo una strada sicura”

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 8 luglio 2023) San Felice a Cancello. È stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo per quanto riguarda i lavori di messa in sicurezza edel mantole di via, stanziato con Delibera di Giunta n. 5 del 7 luglio 2023 per una cifra totale di € 90’000. Questa, completamente dissestata e spesso causa di enormi disagi nella viabilità a causa dello stato di degrado in cui versa, è uno dei primi lavori che la squadra guidata dal sindaco Emilioprende in carico nei suoi primi giorni di incarico amministrativo, per risolvere un problema decennale. “Siamo estremamente soddisfatti per aver approvato per primi, tra i vari progetti, quello che riguarda ildi via...