Vi racconto il modello di mitezza incarnato da Forlani Scrive Reina

Arnaldo è stato un esponente di rilievo della Democrazia cristiana, nato nel dicembre del 1925 a Pesaro, si impegnò negli anni della giovinezza e in quelli universitari nella Dc marchigiana e pesarese, ebbe anche una breve esperienza con il dossettismo, tanto che partecipò allo storico evento dello scioglimento della corrente dosettiana a Rossena nel 1951. Sarà eletto deputato nel 1958. Una volta a Roma nasce il sodalizio con Amintore Fanfani che durerà fino agli inizi degli anni ottanta. Un rapporto sempre dialettico tra il mentore e il suo delfino. Conflittualità dovuta anche per i rispettivi temperamenti, uno determinato l'altro pacato. Non a caso si guadagnò diversi appellativi come la "mammoletta che non vuol esser colta" coniato proprio dal grande Fanfani e il "coniglio mannaro" lanciato dall'indimenticabile Gianfranco ...