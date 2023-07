Verstappen in pole a Silverstone | Leclerc 4° e Sainz 5°

(Di sabato 8 luglio 2023) Alle spalle dell'olandese le McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri(INGHILTERRA) - È ancora una volta di Maxil miglior tempo che, nell'ultima porzione di qualifiche, gli vale laposition per la gara di domenica in quel di. Prima e seconda fila per le McLare

SILVERSTONE (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – E’ ancora una volta di Max Verstappen il miglior tempo che, nell’ultima porzione di qualifiche, gli vale la pole position per la gara di domenica in quel di ...Pole numero 27 in carriera per Max Verstappen, che partirà davanti a tutti nel Gp di Gran Bretagna, decima prova del Mondiale di Formula 1. Per il pilota olandese della Red Bull, campione del mondo in ...