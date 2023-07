Verstappen domina anche a Silverstone | amarezza-Ferrari | dietro alle McLaren

(Di sabato 8 luglio 2023) Maxnon accenna a rntare. La Formula 1 è diventata il suo parco giochi, tutti devono sottostare alla sua legge. In una giornata in cui Sergio Perez è stato eliminato in Q1, la Red Bull può consolarsi con il suo campionissimo che non sta lasciando nele briciole in questo 2023 da autenticotore. Aè arrivata la quinta pole position consecutiva dell'olandese, che ha chiuso le qualifiche davanti alla sorpresa di giornata. Si tratta della, che ha clamorosamente piazzato Lando Norris e Oscar Piastri rispettivamente in seconda e terza posizione, seppur ben distaccati da. Le duesono immediatamentecon Charles Leclerc e Carlos Sainz. La seconda metà della top ...

Leclerc fermo per un problema elettrico L'olandese Max, campione del mondo e leader del Mondiale di Formula 1 2023,la prima giornata di prove libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. Nella prima sessione, il pilota della Red Bull ...... la cronaca delle PL1 Maxmette subito in chiaro le gerarchie a Silverstone, spazzando via almeno nelle PL1 le incognite legate alle nuove gomme Pirelli. Il campione del mondola ...che raggiunge le dieci vittorie di fila è offerto a 4,50 su Goldbet. Sono fin qui sette i sigilli conquistati dall'olandese, che ha fin qui dimostrato la propria supremazia in più ...

F1 | Verstappen domina, ma la Ferrari torna seconda forza! Motorsport.com - IT

Max Verstappen in pole position a Silverstone davanti all'ottimo Lando Norris e al sorprendente Oscar Piastri. Quarto Leclerc, quinto Sainz con l'altra Ferrari ...Prima dell'avvento della pioggia, la terza sessione libera di Silverstone ha presentato una Ferrari in gran forma. Charles Leclerc, nonostante non abbia partecipato al secondo turno ...