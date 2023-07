Verstappen conquista la pole position anche a Silverstone

Leggi su agi

(Di sabato 8 luglio 2023) AGI - Il cannibale Maxfa la voce grossanelle qualifiche del Gran Premio di Gran Bretagna, prendendosi di forza la settimasu dieci stagionali. La sua Red Bull vola sul tracciato dilasciandosi per l'ennesima volta tutti alle spalle. Nella gara di domenica 9 luglio il campione del mondo scatterà dalla prima casella, mentre al suo fianco, in prima fila, ci sarà un super Lando Norris con la McLaren, seguito a ruota dal suo compagno di scuderia Oscar Piastri. Quarto e quinto posto per le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, mentre subito dietro le Rosse partiranno le Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton. QUALIFYING CLASSIFICATION Your final order from qualifying at! #BritishGP #F1 pic.twitter.com/syQTcF5V0O — ...