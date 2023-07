Verso il summit Il ruolo italiano nella Nato spiegato da Cesa

(Di sabato 8 luglio 2023) In prospettiva del prossimo verticeche si terrà a Vilnius a luglio, vorrei innanzitutto esprimere un auspicio: ovvero che si arrivi a un completamento degli iter previsti per gli ingressi dei nuovi Paesi nell’Alleanza Atlantica, tra cui la Svezia, secondo quanto previsto al precedenteMadrid. Proprio di recente abbiamo infatti assistito all’ingresso della Finlandia che, tra l’altro, ha appena partecipato a pieno titolo per la prima volta ai lavori dell’Assemblea parlamentare della, in Lussemburgo. Durante la quattro giorni della sessione primaverile dellaha partecipato anche l’Italia, che in quell’occasione ha preso parte a un incontro bilaterale con la delegazione dell’Ucraina, che ha ringraziato il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il governoper il sostegno ...

Il vertice Nato dei prossimi giorni è atteso come unche potrà dare indicazioni più precise ... Serve un rinnovato sforzo per tentare qualche viauna tregua che sia sostenibile per entrambe ...... a tal punto che Josep Borrell (rappresentante Ue per gli Affari esteri) nell'ultimotenuto a Samarcanda ha sottolineato "l'importanza delle riforme sulla lunga viala democrazia". ...... ma ilsarà un importante passo nel cammino di Kievla Nato'. Lo ha detto il consigliere per la sicurezza nazionale, Jake Sullivan, in un briefing alla Casa Bianca, spiegando che al ...

Tra pochi giorni a Vilnius, in Lituania, il Summit che dovrà rafforzare il supporto dell'Alleanza atlantica a Kiev ...