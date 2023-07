Verona | vicino l'accordo per Mboula

Commenta per primo Ilè moltoa chiudere la trattativa per Jordi Mboula del Mallorca . Secondo Marca , l'Hellas è moltoad aggiudicarsi le prestazioni dell'ala spagnola classe '99, che nell'ultima ...Commenta per primo Secondo quanti riportato dal Corriere dello Sport , Riccardo Saponara , da poco svincolatosi dalla Fiorentina , sarebbe sempre piùal. Marco Baroni, tecnico dei veneti, stima molto il giocatore e lo vorrebbe aggiungere alla propria rosa per la prossima stagione.Ha allagato il pianerottolo di casa e buttato secchiate d'acqua sulla porta del. Quindi all'arrivo dei carabinieri, in uno stabile nel quartiere Ortica a Milano, li ha aggrediti armato di un martello e di un nunchaku, un'arma bianca asiatica costituita da due corti bastoni ...

Verona, Saponara è sempre più vicino | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

L'Udinese, in attesa di notizie dal fronte Pereyra, rischia la beffa: Saponara è infatti sempre più vicino al Verona e quindi lontano da Sottil ...Calciomercato, le notizie di oggi 8 luglio. Dybala aspetta la chiamata della Roma: incontro sull'ingaggio, si parte da 6 milioni ...