Verona | Saponara è sempre più vicino

Oltre all'articolo: 'Hellas: oltre a, altro nome pesante in attacco',...a lavorare per Folorunsho In queste ore ilsta lavorando per trovare un'intesa con i giocatori , entrambi classe '91, e nel weekend è già previsto un incontro con l'entourage di. Ma ...Calciomercato, doppio colpo dagli svincolati per il club gialloblù Il club lavora all'arrivo di Destro eCome riportato da Gianluca Di Marzio, ilguarda al mercato degli svincolati per provare a rinforzarsi. Nel mirino sono finiti Destro e, entrambi rimasti liberi dopo l'ultima ...

Verona, Saponara e Destro nel mirino Fantacalcio ®

Calciomercato, le notizie di oggi 8 luglio. Dybala aspetta la chiamata della Roma: incontro sull'ingaggio, si parte da 6 milioni ...Il fantasista ex Lecce si era liberato a parametro zero dalla Fiorentina dopo la scadenza del proprio contratto Era stato seguito dall’Udinese, ma alla fine Riccardo Saponara dovrebbe andare a vestire ...