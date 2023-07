Ventiquattro ore a pattinare a Le Mans

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Altro che New York, la vera città che non dorme mai è solo una: Le. Che si tratti di motori o di uomini, il regno della 24h non lo troverete da nessun’altra parte. Questo weekend tocca ai roller, figure mitologiche, metà uomini e metà pattini, atleti capaci di restare in equilibrio sulle rotelle per ore. Qualcuno addirittura perdi fila, appunto. Saranno loro a darsi battaglia sulla pista Bugatti, un circuito di quattro chilometri versione ridotta della più famosa Sarthe che usano per la 24h delle automobili. Oltre 2.000 partecipanti da tutto il mondo divisi in tre categorie saranno presenti alla 24 Heures rollers: solo, duo, team da 10. Dall’Italia sono partiti in 40, ci sono tre squadre e tutte si sfideranno per provare a prendersi la gloria. Nel 2019 rinviarono la manifestazione per il troppo caldo (l’asfalto superava i 45 gradi). ...