Venezia cerca medici di base | l' appello | Dottore | la città più bella del mondo ti aspetta

Cercasi disperatamente dottori di famiglia. Firmato: Venezia. E poi c'è l'isola considerata la più bella del mondo, che cerca disperatamente dottori di famiglia. Perché la Laguna è soprattutto una città di vecchi e ormai al limite della pensione vi sono pochi medici di base. Per garantire il risultato della ricerca, viene assicurato agli aspiranti dottori uno studio in cui esercitare e un affiancamento per trovare la miglior soluzione, nella vignetta firmata dal disegnatore veneziano Lucio Schiavon per la campagna medici della Laguna - Azienda sanitaria veneziana.

Venezia cerca medici: “La città più bella vi aspetta”. Sono pochi e senza sostituti: offerti uno studio e l’a… La Stampa

Venezia cerca disperatamente dottori di famiglia. I medici di base presenti in Laguna sono ormai prossimi alla pensione, per questo l'Azienda sanitaria della città ha pensato di avviare una campagna. Ci sono isole sperdute del mondo che cercano guardiani del faro, altre veterinari per la fauna locale, altre ancora custodi delle meraviglie del territorio. E poi c'è Venezia che attraverso l'Ulss 3 cerca medici.