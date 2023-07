Ci sono tre, spazi attesa con uffici di gestione e una vasta cucina per i laboratori legati all'alimentazione. La nuova sede Il direttore del dipartimento di salute mentale, Moreno De ...... saranno questi gli strumenti innovativi su cui potrà contare la sanità del FriuliGiulia ... la sanità friulana investe sull'IA Più pazienti e meno code con glicondivisi: la ...... 'In FriuliGiulia sono previste 20 Case di comunità, ma in territori circoscritti . Per ... la sanità friulana investe sull'IA Più pazienti e meno code con glicondivisi: la proposta ...

Venezia, ambulatori gratis e contributi per la casa. L’ultimo appello della città senza medici di famiglia Corriere della Sera

L’iniziativa dell’Usl, che deve far fronte a una carenza di medici soprattutto nelle zone periferiche del centro storico e nelle isole. Candidature arrivate anche dal Brasile ...Venezia cerca medici. «Dottore, dottoressa, la città più bella del mondo ti aspetta». Nel cuore di un disegno colorato e accattivante che riprende le caratteristiche ...