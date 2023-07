Vendita immobile | quando un vizio è occulto?08

(Di sabato 8 luglio 2023) Da quanto leggo, si può rivendicare nei confronti dei precedenti proprietari, che non l'hanno dichiarato, unocculto, in quanto, ora, la separazione dei sistemi idrici provocherà dei costi ...

Tuttavia, questo vizio non può rendere lanulla, in quanto non altera totalmente la natura dell'acquistato. Quello che Le consiglio di intraprendere è la cosiddetta azione ...... dopo le mille indiscrezioni sull'apertura di un nuovo supermercato a Verolengo, aveva confermato che in quell'che un tempo ospitava il Crai, avrebbe aperto un altro punto. Nuovo ......tuoi sogni Con 10 milioni potresti non preoccuparti dei prezzi degli immobili! Scegli l'... La riscossione delle vincite può avvenire in contanti presso qualsiasi puntoSisal, entro i ...

Vendita immobile: quando un vizio è occulto08 La Legge per Tutti

L'annuncio dell'appartamento nel quartiere San Salvario, con vista sul Parco del Valentino è stato pubblicato su Immobiliare.it ...di 22 orologi di lusso e di un immobile per un valore complessivo di 230 mila euro. L’indagine ha fatto emergere un’attività commerciale di vendita e riparazione di orologi di lusso, esercitata anche ...