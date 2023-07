Vangelo di oggi 8 Luglio 2023 | Mt 9 | 14-17 | Video commento

(Di sabato 8 luglio 2023) Ascoltiamo e meditiamo ildi sabato 8, per iniziare questo nuovo giorno alla luce della Parola del Signore. Vi proponiamo un primo spunto di riflessione deldi:“Si versa vino nuovo in otri nuovi, e così l’uno e gli altri si conservano“. “Non si può capire la mentalità di questi dottori L'articolodi: Mt 9,14-17proviene da La Luce di Maria.

Nella lista (provvisoria perchè mancano almeno 12 invitati) dei 378 nomi pubblicataci sono il ... piena e consapevole del, così come è vissuto dalla tradizione della Chiesa e così come è ......e hanno sottolineato la necessità del sostegno reciproco di fronte alle sfide dell'Europa di. ... nonché il miglioramento della cooperazione reciproca sulla base del, sottolineando ...Affronta questo argomento utilizzando le pagine deldalle parole di Gesù sul riposo ... Le generazioni disono i maggiori consumatori di alcool e tabacco ed a questo si aggiungono nuove ...

don Luigi Maria Epicoco - Commento al Vangelo del 7 Luglio 2023 - Cerco il Tuo volto

Lo storico leader dei no global e delle proteste al G8 di Genova «invitato speciale» da Bergoglio all’incontro di ottobre: «Porterò la mia esperienza in mare con Mediterranea Saving Humans, mi sento c ...Oggi viviamo in un mondo nel quale la parità tra uomini e donne è molto più profonda di diversi decenni fa, ma i reati contro le donne sono in aumento, segnale di un malessere profondo ...