Van der Sar resta in terapia intensiva | il comunicato dell’Ajax

(Di sabato 8 luglio 2023) Edwin Van der Sar, ex portiere,indopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri per emorragia cerebrale Edwin Van der Sar, ex portiere della Juve,indopo il ricovero avvenuto nella giornata di ieri per emorragia cerebrale. Ecco il. IL– «Edwin van der Sar rimarrà per il momento in. Le sue condizioni sono stabili ma ancora preoccupanti. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno».

