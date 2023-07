Van der Sar resta in terapia intensiva | «Condizioni stabili ma preoccupanti»

(Di sabato 8 luglio 2023) Edwin , scrive l’Ajax in un comunicato diffuso sui social. L’ex calciatore e direttore del club di Amsterdam è stato colpito da un’emorragia cerebrale mentre era in vacanza in Croazia. È stato trasportato in elicottero in ospedale venerdì pomeriggio e ricoverato indoveper lein cui versa. Il club scrive: «Edwin van der Sar rimarrà per il momento in. Le suesonoma ancora. L’Ajax condivide queste informazioni per conto di Annemarie van der Sar, la moglie di Edwin. La famiglia Van der Sar, insieme all’Ajax, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno». L’Ajax giocherà una partita di allenamento contro ...

