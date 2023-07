Van der Sar | l’Ajax informa | “Resta in terapia intensiva | condizioni ancora preoccupanti”

(Di sabato 8 luglio 2023) Novità sulledi Edwin Van der Sar, ex portiere con un passato anche nella Juventus, ricoverato in ospedale dopo un’emorragia cerebrale. A fornirle è stato– club per cui occupa il ruolo di direttore generale – per conto della moglie dell’uomo: “Edwinper il momento in. Le suesono stabili ma. La famiglia Van der Sar, insieme al, è grata e profondamente toccata dai tanti messaggi di sostegno” SportFace.

Dopo Stefano Tacconi, tifosi bianconeri ma non solo: tutti gli appassionati di calcio in ansia per le condizioni di un altro ex portiere della Juve: Edwin van der Sar. L'ex guardiano dei pali della Vecchia Signora e della nazionale olandese, un passato remoto e prossimo nell'Ajax (si era dimesso da direttore generale dei Lancieri a maggio) è stato ricoverato per un'emorragia cerebrale. La moglie era stata colpita dallo stesso male nel 2009.

Aggiornamento da parte dei lancieri sulla situazione di salute dell'ex portiere della Juventus dopo l'emorragia cerebrale ...Mondo del calcio in ansia per uno dei suoi protagonisti. Dopo il ricovero d'urgenza nella giornata di venerdì per un'emorragia cerebrale, Edwin van der Sar resta in terapia intensiva. L'ex portiere di ...