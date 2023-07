Va smentita la bufala su Will Smith morto oggi 8 luglio

(Di sabato 8 luglio 2023) Si parla moltissimo, questa mattina, di, visto che soprattutto sui social sta girando la voce secondo cui l’attore sarebbe passato a miglior vita. Una vicenda come al solito molto delicata, che evidenzia la superficialità non solo di chi mette in giro rumors mai verificati, ma anche quella dei “condivisori compulsivi” di post. Gli stessi che, senza i dovuti approfondimenti, a conti fatti alimentano notizie false come quella di. E pensare che avevamo parlato di lui, alcuni mesi fa, in contesti completamente diversi a margine del famoso schiaffo durante la notte degli Oscar.totale sulla notizia di: ancora unain questo intenso 2023 La bufale sui ...

... la lotta tra i due miliardari al Colosseo Elon Musk - Mark Zuckerberg, lite via social: 'Ci vediamo nella gabbia...' Ladel Ministero La notizia, però, è stataimmediatamente dal ...Sembrava una, ora rischia di concretizzarsi. Inizia a prendere contorni più realistici la sfida sul ring ... Ladel ministero . La sfida lanciata sui social . Musk contro Zuckerberg al ...Demolizione controllata Ladel laptop di Hunter come disinformazione russa ha funzionato per ... in quella che appare unadei legali di Hunter. Le attività investigative su Hunter Biden ...

Mine russe nella centrale di Zaporizhzhia: la bufala smentita ... L'INDIPENDENTE

Sono inarrestabili su Giovanni Allevi morto o con mieloma per il vaccino, in merito ad una lunga serie di smentite ad oggi ...Elon Musk-Mark Zuckerberg, lite via social: «Ci vediamo nella gabbia...» La smentita del Ministero La notizia, però, è stata smentita immediatamente dal Ministero della Cultura che ha affermato: "Non ...