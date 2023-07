Uzbekistan | la nuova via della seta

Leggi su panorama

(Di sabato 8 luglio 2023) Moderno e misterioso come un algoritmo. È l’, che oltre mille anni fa diede i natali allo scienziato da cui prende il nome il termine fondamentaledigitalizzazione, l’indicatore più infallibileglobalizzazione stile Silicon Valley. Si chiamava Muhammad Ibn Musa al-Khwarizmi, geniomatematica e dell’astronomia. Per non farsi mancare niente, con il suo testo principale inventò le equazioni; la parola «algebra» (al-gabr) deriva dalla traslitterazione latina di parte del titolo. Algoritmo e algebra impongono uno stile. Per spiegare l’bisogna partire dai numeri: 40 milioni di abitanti, quarto Stato al mondo per riserve auree, 97 per cento di alfabetizzazione (con il Politecnico di Torino e l’Università di Westminster come fiori all’occhiello nella specializazione), 79 ...