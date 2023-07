Uomini e Donne | l’ex tronista Alex Migliorini si è fidanzato con un protagonista di un noto reality show | ecco chi

Leggi su isaechia

(Di sabato 8 luglio 2023) Era da tempo nell’aria – e recentemente è stata ufficializzata – la coppia formata dae Manuel Pirelli. Il primo, exdi, si era presentato sul piccolo schermo come hairtylist. Poi la partecipazione al datingdi Canale 5 che gli aveva permesso di acquisire una certa visibilità. Ad oggi, il giovane veronese, vanta quasi 190mila follower su Instagram e si dedica all’attività di influencer. Nonostante la fine della sua relazione con Alessandro D’Amico,ha continuato a conquistare follower, con cui condivide la passione per la moda, il fitness e il beauty. Poi, nel 2020, aveva intrapreso un’altra relazione con un uomo con cui avrebbe dovuto convolare a nozze, qualcosa però andò storto. In questi giorni,...